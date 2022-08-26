İbrahim Tatlıses... SABAH ÖLÜMDEN DÖNDÜ, AKŞAM SAHNEYE ÇIKTI! - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses... SABAH ÖLÜMDEN DÖNDÜ, AKŞAM SAHNEYE ÇIKTI!

İbrahim Tatlıses... SABAH ÖLÜMDEN DÖNDÜ, AKŞAM SAHNEYE ÇIKTI!

26.08.2022 08:33

Geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde ambulans ile sahneye çıkacağı Bodrum Günay'a gitti. Ayakları alçılı olarak sahneye çıkan Tatlıses, tekerlekli sandalyede şarkı söyledi. Tatlıses'in taburcu olmadığı, konserden sonra hastaneye dönerek tedavisine devam edeceği belirtildi.

Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu VİP minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmış, kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak özel hastanede tedavi altına alınmıştı.

AMBULANS EĞLENCE MEKANINA GELDİ

İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden akşam saatlerinde ambulans ile ayrılarak, Yalıkavak Günay Restaurant'ta geldi.

İbrahim Tatlıses... SABAH ÖLÜMDEN DÖNDÜ, AKŞAM SAHNEYE ÇIKTI!

"SEYİRCİME SÖZ VERDİM, SAHNEYE ÇIKACAĞIM DİYE"

Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi.

Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi.

'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti.

İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı.

Ben arabanın içerisindeydim. Ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim.

Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ŞARKI SÖYLEDİ

İki ayağı da alçılı olarak Bodrum Günay sahnesine çıkan İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede şarkı söyledi.

KONSERDEN SONRA HASTANEYE DÖNECEK

İbrahim Tatlıses'in taburcu olmadığı, konserden sonra hastaneye dönerek tedavisine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Magazinkolik
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