İbrahim Tatlıses Sinirlendi! 'Be Geri Zekalılar…' - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses Sinirlendi! 'Be Geri Zekalılar…'

24.07.2022 13:00
İbrahim Tatlıses Sinirlendi! 'Be Geri Zekalılar…'

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri sahnesinde İmparator İbrahim Tatlıses önceki akşam 6.kez perde açtı.

Konserin başlamasına dakikalar kala Kuruçeşme Açıkhava konser alanının önünden Ortaköy meydanına kadar uzanan kuyruklar oluştu. Geçen yıldan bugüne kadar Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6.kez perde açan Tatlıses'i hayranları büyük bir coşkuyla ayakta karşıladı. İbrahim Tatlıses mekanı hınca hınç dolduran sevenlerini "1974'ten bu yana 48 senedir sahnedeyim. Hep size eğildim, eğilmekten de şeref duydum. Bana bu şerefi yaşatıyorsunuz" sözleriyle teşekkür etti.

Son zamanlarda Aile hayatında problem yaşayan ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile sorun yaşayan usta sanatçı konserini keserek İlginç bir açıklama yaptı. Tatlıses," Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi " dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses Sinirlendi! 'Be Geri Zekalılar…' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses Sinirlendi! 'Be Geri Zekalılar…' - Son Dakika
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