İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı

Geniş Video İzle

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından organ yetmezliği nedeniyle hayata veda eden Ferdi Tayfur'un şarkısını söylediği anları paylaştı. Tatlıses paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Arabeskin prensi." notunu düştü.

14.01.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'da benzeri az görülecek bir cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Tayfur'un cenaze törenine İbrahim Tatlıses de katılmıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Arabeskin prensini kaybettik, babasını değil prensini kaybettik. Mekanı cennet olsun inşallah. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı. Sanatçı belli bir saatten sonra ailesinden çıkar halkın malı olur, halk onu sahipleniyor. Belirli bir saatten sonra halk ona sahip çıkıyor.'

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Tatlıses, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Araçta seyahat eden Tatlıses, Ferdi Tayfur'un "Emmoğlu" şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği anları paylaştı. Tatlıses paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Arabeskin prensi." notunu da düştü. O anlar sosyal medyada kısa sürede çok beğenildi.

İbrahim Tatlıses\'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı

İbrahim Tatlıses, Sosyal Medya, Kültür Sanat, Ferdi Tayfur, Magazin, Medya, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    İbrahim de Korkuyor Yusuf Yusuf Hiç Sevmediğim adam 45 9 Yanıtla
  • 4857Fener:
    rahmetli prens değil kraldı bence. 46 4 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    akp bin yan versiyonu 35 10 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    prensi mi adam kral ne prensi .senden imparator oluyorda o niye prens olsun . 39 1 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Yaprak dökümü başladı iboyu da korku sardı 35 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Sen öldüğünde Ferdi baba kadar değer verilmez. O babaydı, Kraldı. Ferdi baba, Müslüm baba, Orhan baba... Ama sana hiç İbrahim Baba denilmedi. 32 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    Ferdi Tayfur'un senin sözlerine ihtiyacı yok. Bence sen kimseyi övme.... 21 4 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bumu imparator adamda diksiyon filan hiç birşey yok nasıl imparator sanatçı desen sanatçı değil artist desen artist değil şarkıcı desen şarkısı değil nasıl imparator bu 13 7 Yanıtla
  • oflee seref:
    kibir insanoğlunun en büyük düşmanıdir bunu kibir bitirdi 15 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Ferdi Tayfur paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.