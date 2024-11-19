İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız

İbrahim Tatlıses\'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız

Maslak'ta bir eğlence mekanında sahne alan İbrahim Tatlıses, hayranlarına teşekkür etti. Tatlıses, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarını ayakta selamlayan Tatlıses, ''Mağaradaki adamı, ev sahibi ve araba sahibi yaptınız. Beni sizler var ettiniz. Hoş geldiniz!'' diye konuştu.

19.11.2024 16:46
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Türk müziğinin "İmparator" lakaplı efsane ismi İbrahim Tatlıses, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konser, sanatçının performansı ve hayranlarının coşkusuyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Tatlıses, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Salonu dolduran kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek usta sanatçıya destek verdi.

''BENİ SİZLER VAR ETTİNİZ''

Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarını ayakta selamlayan İbrahim Tatlıses, samimi bir konuşma yaparak minnettarlığını dile getirdi. Tatlıses, ''Mağaradaki adamı, ev sahibi ve araba sahibi yaptınız. Beni sizler var ettiniz. Hoş geldiniz!'' diye konuştu. Tatlıses'in samimi sözleri hayranlarından büyük alkış aldı.

İbrahim Tatlıses, Magazin, 3-sayfa, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abuzer Yavuz:
    EV ARABA SAHİBİ YAPTIK ADAM EDEMEDİK 33 2 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Bunu Burdan Alın Bak bunu Burdan Alın Aydemir Akbaş Abimizin lafı ?? 7 3 Yanıtla
  • Sofia Willim:
    hak etmiyorsun 8 1 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Adam yapamadılar sadece 7 1 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Kendini bilmesi güzel dinazorun 6 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Nerden geldini biliyor en azından, bazıları gibi sizi ben doğurdum, büyüttüm besledim benim sayemde nefes aliyorsunuz dememiş helal 5 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    En azından diğer sanatçılar gibi saklamıyor nerde doğduğunu açık ve net söylüyor 4 2 Yanıtla
  • Seyit Yıldız:
    dogru söylemiş 3 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KEŞKE ŞU ANLAYIŞIN 30 ,40 YIL ÖNCE OLSAYDI İMPARATOR. DÜNYADAN GEÇİYORUZ SADECE... 5 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Ev araba sahibi oldun ama adam olamadın 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına teşekkür: Mağaradaki adamı ev, araba sahibi yaptınız - Son Dakika
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