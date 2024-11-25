İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses, yürüme yetisini kaybetmesi sonrası yeni bir tedavi sürecine başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, ''Dualarınızı eksik etmeyin'' dedi.

25.11.2024 12:51  Güncelleme: 13:08
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İlk olarak oğlu Ahmet daha sonra da kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, şu sıralar ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan ancak kısmi felç kalan 72 yaşındaki türkücü, yürümekte zorluk çekiyordu. Tatlıses bunun üzerine fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladı.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
İbrahim Tatlıses\'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

İbrahim Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Yunuss Bayern:
    Allah tez zamanda yanına kavuştursun canın chenneme (amin) 121 29 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ee düşmez kalkmaz bir Allâh 120 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Karakteri" bozuk ,para ile her şeyi yapacağını sanan soysuz . Dua yı ,sağlığını da para ile satın al. 99 12 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Kuşun günahı var onu çekiyorsun ibo 75 11 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Hakkını yediğin insanları aklına getir irbaaammm 79 5 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Ne duası be beter olun 59 16 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Severim sevmem ayrı konu Allah şifalar versin der geçerim 49 25 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Abdullah Uçmak Reis Adam Adam ???????? 27 20 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    dünyayı bırak yaradanla irtibt et artıkki tövbe edene dua geçerli olsun inşallah 35 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Nihayet 21 3 Yanıtla
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