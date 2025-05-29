Magazin dünyasında zaman zaman şaşırtıcı vasiyetler gündeme gelir ama bu kez söz konusu olan yalnızca bir vasiyet değil; aynı zamanda yıllardır içinde biriktirilen kırgınlıkların açık bir ilanı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yaptığı son açıklamada geçmişte yaşadığı derin kırgınlıkları dile getirerek, bazı kişileri ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğini vurguladı.
Kim olduklarını açıklamasa da, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişiyi işaret eden Tatlıses, "Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Ne mezarıma gelsinler, ne de adımı ansınlar. Beni kaybettiklerinde gözyaşı dökseler de umurumda değil. Hayatımda yerleri yok, olmayacak da. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok."sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
Bu kişilerle aynı şehirde bile bulunmak istemediğini belirten Tatlıses, yaşadığı yeri değiştirdiğini belirtti: "Sırf onların nefes aldığı yerden uzaklaşmak için İzmir'e taşındım. Gerekirse Bodrum'u da terk ederim. Gölgesi bile yeter artık... Hatta mahkemeye başvurup, bana yaklaşmalarını resmen engelleyeceğim."
Tatlıses yalnızca kırgınlıklarını değil, kalbinin kapısını da yeniden aralamak istediğini söyledi. Ancak evlilik konusunda temkinli davranıyor: "Hayatımı paylaşacak biri olsun isterim ama içten, dürüst birini bulmak artık çok zor. Bu çağda güvenin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladım."
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin - Son Dakika
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