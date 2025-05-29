İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

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İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
29.05.2025 08:09  Güncelleme: 08:43
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İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
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İbrahim Tatlıses, derin kırgınlıklarını yıllar sonra dile getirdi. ''İki kişiyi asla affetmeyeceğim. Mezarıma bile gelmesinler'' diyen sanatçı, bu kişilerle aynı şehirde yaşamamak için İzmir'e taşındığını, hatta hukuki uzaklaştırma süreci başlatacağını söyledi. Tatlıses, bir yandan yeniden evlenmek istediğini ancak güveneceği birini bulamadığını da sözlerine ekledi.

Magazin dünyasında zaman zaman şaşırtıcı vasiyetler gündeme gelir ama bu kez söz konusu olan yalnızca bir vasiyet değil; aynı zamanda yıllardır içinde biriktirilen kırgınlıkların açık bir ilanı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yaptığı son açıklamada geçmişte yaşadığı derin kırgınlıkları dile getirerek, bazı kişileri ömrünün sonuna kadar affetmeyeceğini vurguladı.

MEZARIMA DAHİ GELMESİNLER

    Kim olduklarını açıklamasa da, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişiyi işaret eden Tatlıses, "Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Ne mezarıma gelsinler, ne de adımı ansınlar. Beni kaybettiklerinde gözyaşı dökseler de umurumda değil. Hayatımda yerleri yok, olmayacak da. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok."sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

    "ONLARDAN UZAK OLMAK İÇİN ŞEHİR DEĞİŞTİRDİM"

    Bu kişilerle aynı şehirde bile bulunmak istemediğini belirten Tatlıses, yaşadığı yeri değiştirdiğini belirtti: "Sırf onların nefes aldığı yerden uzaklaşmak için İzmir'e taşındım. Gerekirse Bodrum'u da terk ederim. Gölgesi bile yeter artık... Hatta mahkemeye başvurup, bana yaklaşmalarını resmen engelleyeceğim."

    TEKRAR EVLENMEK İSTİYORUM

    Tatlıses yalnızca kırgınlıklarını değil, kalbinin kapısını da yeniden aralamak istediğini söyledi. Ancak evlilik konusunda temkinli davranıyor: "Hayatımı paylaşacak biri olsun isterim ama içten, dürüst birini bulmak artık çok zor. Bu çağda güvenin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladım."

    İbrahim Tatlıses, 3-sayfa, Magazin, İzmir, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (19)

    • Serkan Basar:
      Onlarında Çok Umrundaydı :) 91 6 Yanıtla
    • Aydin Yildiz:
      Emin ol bir FERDİ TAYFUR gibi yolcu edilmeyeceksin... 77 12 Yanıtla
    • 367236:
      ayakta duramıyorsun hala evleneceğim diyorsun arkadaş yazacağım korkuyorum yazmaya 47 5 Yanıtla
    • Botan Altundere:
      M etme Çoğu Karekterli Sanatci Gelmicekdir. 42 7 Yanıtla
    • Mh459267:
      ZATEN CENAZEYE GELENLER GÖNÜLLÜ GELMİYOR ...GELMEDİ DEMESİNLER DİYE 37 5 Yanıtla
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