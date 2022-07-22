İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki "Sahte muhafazakarlar" diyerek ateş püskürdü - Son Dakika
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İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki "Sahte muhafazakarlar" diyerek ateş püskürdü

22.07.2022 16:42
İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki "Sahte muhafazakarlar" diyerek ateş püskürdü

İç çamaşırlı bir pozunu paylaştığı için eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Muhafazakar insanlara saygısının sonsuz olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında çektiği iç çamaşırlı bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İç çamaşırıyla poz verdiği için eleştirilen Tilki, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak cevap verdi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından iç çamaşırlı bir fotoğrafını yayınlayan Tilki, "Ben öldüm" notunu yazdı. Tilki'nin paylaşımını müstehcen bulan birçok kullanıcısı ise "Cesurluk çıplak olmak değil" diyerek Tilki'yi eleştirdi.

"MUHAFAZAKAR OLANLARA SAYGIM SONSUZ"

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tilki, fotoğrafını müstehcen bulan kişilere tepki gösterdi. Şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Giyinişin hiçbir türlüsü cesaret gerektiren bir şey değildir aslında. Bu durumun cesaret olması gerçeğini toplum yarattı. Hem de yaralayıcı ve suçlu bir şekilde. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur."

"SAHTE MUHAFAZAKARLARLA İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ VERMEK İSTERİM"

"Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim. Son fotoğrafımı 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdı."

Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
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Son Dakika Magazin İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki 'Sahte muhafazakarlar' diyerek ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç çamaşırlı pozu tepki çeken Aleyna Tilki "Sahte muhafazakarlar" diyerek ateş püskürdü - Son Dakika
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