Icardi\'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatında da fırtınalar estirmeye devam ediyor! Uzun süredir sorunlarla boğuştuğu evliliğini geçtiğimiz haftalarda resmen sonlandıran Icardi, eski eşi Wanda Nara ile ihanet iddialarıyla çalkalanan ilişkisini noktalamıştı.

Ancak aşk hayatında yeni bir sayfa açan yıldız futbolcu, mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez'de buldu. İkili, sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle adeta aşklarını haykırıyor.

Son olarak Icardi'den yine yürekleri ısıtan bir paylaşım geldi. Sevgilisi China Suarez ile samimi bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu, altına şu duygusal notu düştü: "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için."

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar, "Wanda Nara'yla evlendiğin için pişman mısın?" sorusunu yöneltirken, birçok hayran da Icardi'nin yeni aşkına destek verdi.