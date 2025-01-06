Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı - Son Dakika
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Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile olan ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Nara, boşanma sürecinde olduğu Icardi'yi Instagram'da yeniden takip etmeye başladı ve eski fotoğraflarını paylaştı.

06.01.2025 07:36  Güncelleme: 08:04
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan ve kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante'yle aşk yaşayan Wanda Nara, ilişkisiyle ilgili aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından açıkladı.

AYRILIĞI DUYURDULAR

Nara, ayrılığı paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda , "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" ifadelerini kullandı.

L-Gante de Wanda Nara'yla birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşarak "Bu roman ben olmadan çoktan bitmişti." notunu düştü.

Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı

ICARDI'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Ayrılık açıklamasının öncesinde de Wanda Nara, rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaşmıştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etmeye başlamıştı.

Icardi\'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante\'ye tekmeyi bastı

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Son Dakika Magazin Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • serdar olus:
    bu bayan emlakçılardan çok ev görmüştür 11 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ali Koç İstifa 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    demekki icardinin perfotmansi artacakti sakat olmasaydi 1 0 Yanıtla
  • Osman:
    L-Gante survivora gidexek desene 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı - Son Dakika
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