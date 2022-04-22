İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... MÜZİK YASAĞI AÇIKLAMASI; HÜSRAN! - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... MÜZİK YASAĞI AÇIKLAMASI; HÜSRAN!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... MÜZİK YASAĞI AÇIKLAMASI; HÜSRAN!
Son Güncelleme: 22.04.2022 15:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müzik yasağına ilişkin, "Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yasaklarının büyük bölümü gevşetilmesine rağmen gece müzik yasağıyla ilgili kısıtlama devam ediyor.

Konuyla ilgili NTV canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları ifade etti:

Alkolün de tesiriyle bu temas meselesinin daha fazla oluşabileceği için tedbirler alındı.

Kimisi yasaklar koydu. Biz de bunlara benzer değil ama bunlarla aynı sonucu doğurabilecek, bu etkiden arındırabilecek tedbirler manzumesi ortaya koyduk.

Bu da tedbirdi. Şimdi pandeminin sonu gibi gözüküyor.

Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz.

Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak?

Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz.

Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... MÜZİK YASAĞI AÇIKLAMASI; HÜSRAN! - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Son Dakika: Savaş daha da şiddetlenecek! Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderiyor
15:37 Son Dakika: Savaş daha da şiddetlenecek! Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderiyor
15:25 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan BM'ye rest: Bizimle anlaşma yapmak zorundalar
15:12 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan BM'ye rest: Bizimle anlaşma yapmak zorundalar
15:06 Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu
14:53 Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu
14:37 Erbakan'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Hükümetin mağduriyetlere kulak tıkaması asla kabul edilemez
14:24 Erbakan'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Hükümetin mağduriyetlere kulak tıkaması asla kabul edilemez
14:07 Kabine yarın toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var
14:06 Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 15:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... MÜZİK YASAĞI AÇIKLAMASI; HÜSRAN! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement