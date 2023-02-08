İclal Aydın... ANNESİNİ KAYBETTİ!

İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla üzüntüsünü ifade etti.

"SON GÜNLERİNİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRDİ"

Annesinin eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan İclal Aydın, "Annemiz Yücel Çoker'i 7 Şubat Salı günü saat 21: 45'te kaybettik.

10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi" şeklinde konuştu

"YERİN CENNET OLSUN"

Aydın şöyle devam etti:

Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz.

Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz… Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…