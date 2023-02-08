İclal Aydın... ANNESİNİ KAYBETTİ! - Son Dakika
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İclal Aydın... ANNESİNİ KAYBETTİ!

08.02.2023 21:46
İclal Aydın... ANNESİNİ KAYBETTİ!

Oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın uzun süredir tedavi gören annesi yaşamını yitirdi. Aydın, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Teşhisin konduğu ilk günden son geceye dek aileye destek olanlara tek tek teşekkür eden oyuncu, "Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz" dedi.

İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla üzüntüsünü ifade etti.

"SON GÜNLERİNİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRDİ"

Annesinin eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan İclal Aydın, "Annemiz Yücel Çoker'i 7 Şubat Salı günü saat 21: 45'te kaybettik.

10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi" şeklinde konuştu

İclal Aydının annesi hayatını kaybetti

"YERİN CENNET OLSUN"

Aydın şöyle devam etti:

Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz.

Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz… Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin İclal Aydın... ANNESİNİ KAYBETTİ! - Son Dakika

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