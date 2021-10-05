Üye Girişi
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun - Son Dakika

İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun

05.10.2021 12:46

Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün sunduğu bahis programının son bölümünde yaşananlar izleyenleri şaşırttı. Sarıoğlu'nun ayaklarını okşamaya başlayan Süzgün, "Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun" diyerek adeta kendinden geçti. Süzgün'ün bu davranışlarına anlam veremeyen Sarıoğlu ise çekime ara vermek istedi.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programında izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırdı.

"YAKLAŞAMIYORUM ÇOK GÜZEL KOKUYOR"

Maçlar hakkında konuşan Ertan Süzgün, bir anda Hande Sarıoğlu'nun ayağını avcunun içine alarak okşamaya başladı. Sarıoğlu'nun ayağını incelerken konuşan Süzgün "Artık Hande o kadar yorgun ki damarları çıkmış. Çalışmaktan, ben kaybettikçe eve o para getirdiği için şuraya bak damarları çıktı. Seni düşürdüğüm durumdan sonra bir daha iddia oynamayacağım. Rızkımızı dışarıya vermeyeceğim. Ayakları güzel, kolları, kokusu… Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyor çünkü" ifadelerini kullandı.

İddia programında ilginç anlar! Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşayarak iltifat yağdırdı

"ARA VERELİM, ERTAN FENALAŞTI"

Süzgün'ün hareketlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Sarıoğlu, "Bana mı yürüyorsun lan?" diyerek tepki gösterdi. Partnerinin "Devam edelim" sözlerine aldırış etmeyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel" dedi.

İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun

Hande Sarıoğlu, Youtube, Bahis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti 14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil 13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil Atina'da parlamento önüne bırakılan 13:48 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu 13:13 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 12:12 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti 11:38 Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Son Dakika Haberleri
14:01 Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim         
14:01
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021         
13:48
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı         
12:06
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 14:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement