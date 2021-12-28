İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz, havaya ateş açtı

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Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia etti. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı.

SEVGİLİSİNE ALDIĞI TÜM HEDİYELER YAKTI

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra Göz ile ilişkisini ilan etti. Hatta ikili geçtiğimiz günlerde romntik bir doğum günü kutlaması yaptı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Göz, Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü. İlişkisini bitiren Gökhan Göz, Yelliler'e aldığı tüm hediyeleri de yaktı.

FATOŞ YELLİLER İHANET İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Gökhan Göz'ün paylaşımlarından sonsa Instagram hesabından bir açıklama yapan Fatoş Yelliler ise "Eski tarihli mesajları birlikteliğimiz bile söz konusu değilken şu an güncel mesajlarmış gibi gösterip birlikte olduğumuz sürece bağlamak, sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıp sadece Allah'a havale ediyorum. Herkesin yolu açık olsun. Bu konuyla ilgili yapacağım son açıklamadır" ifadelerini kullandı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan olaylardan dolayı siniri bir türlü geçmeyen Gökhan Göz, sosyal medya hesabından içki içtiğini anları yayınladı. Bununla da yetinmeyen Göz, evinden havaya peş peşe ateş açtığı anları paylaştı ancak kısa süre içinde paylaşımı sildi.