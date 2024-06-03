İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti

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Oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl kızları Vina'yı kucağına alan çift, cumartesi de ikinci bebeklerine kavuştu. Ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini de doğum esnasında öğrendi.

Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen ikili, doğum esnasında bir erkek bebeklerini olduğunu öğrendi. Oğullarına Rika adını veren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ilk aile pozlarını da paylaştı. Erdeniz ve Boz'un aile pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları da geldi.

İşte çiftin ilk aile pozları...