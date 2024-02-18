"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında İrem Molluhasanoğlu isimli yarışmacı, ikinci soruda heyecanına yenik düşerek seyirci joker hakkını kullandı. "'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusuna seyircilerin yardımıyla doğru cevap veren Molluhasanoğlu, cevap sonrası joker hakkını bu soruda kullandığı için kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"e katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu. İlk soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.
"'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu sorulan Molluhasanoğlu, "1,3,5,7,9", "b,c,ç,d,f", "do, re, mi, fa, sol", "proton, nötron, elektron" şıkları arasında cevapsız kaldı.
Heyecanlandığını ifade eden yarışmacı, seyirci joker hakkına başvurdu. Seyircilerin yüzde 95'i "b,c,ç,d,f" harflerinin yer aldığı B şıkkını seçti. Molluhasanoğlu seyircilerin yardımıyla soruyu doğru yanıtladı.
Soruyu yanıtladıktan kısa süreli şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok basitmiş." dediği soruda joker hakkı kullandığı için pişmanlık yaşadı. Öte yandan Molluhasanoğlu, ilerlediği yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
Son Dakika › Magazin › Yarışmadaki ikinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş - Son Dakika
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