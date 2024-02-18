Yarışmadaki ikinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yarışmadaki ikinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan bir yarışmacının ikinci soruda kullandığı joker şaşkına çevirdi. "'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Yarışmacı soruya doğru yanıt verdikten sonra joker hakkını bu soruda kullanmasına kendi de şaşırarak "Çok basitmiş." ifadelerini kullandı.

18.02.2024 23:44  Güncelleme: 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında İrem Molluhasanoğlu isimli yarışmacı, ikinci soruda heyecanına yenik düşerek seyirci joker hakkını kullandı. "'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusuna seyircilerin yardımıyla doğru cevap veren Molluhasanoğlu, cevap sonrası joker hakkını bu soruda kullandığı için kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"e katılan yarışmacı İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu. İlk soruyu doğru cevaplayan yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu.

İkinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş

"TÜRK ALFABESİNDEKİ İLK ÜNSÜZ 5 HARFİ SAY"

"'Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorusu sorulan Molluhasanoğlu, "1,3,5,7,9", "b,c,ç,d,f", "do, re, mi, fa, sol", "proton, nötron, elektron" şıkları arasında cevapsız kaldı.

İkinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş

SEYİRCİLERİN YARDIMIYLA ELENMEKTEN KURTULDU

Heyecanlandığını ifade eden yarışmacı, seyirci joker hakkına başvurdu. Seyircilerin yüzde 95'i "b,c,ç,d,f" harflerinin yer aldığı B şıkkını seçti. Molluhasanoğlu seyircilerin yardımıyla soruyu doğru yanıtladı.

İkinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş

JOKER KULLANDIĞI SORUYA KENDİ DE ŞAŞTI

Soruyu yanıtladıktan kısa süreli şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Çok basitmiş." dediği soruda joker hakkı kullandığı için pişmanlık yaşadı. Öte yandan Molluhasanoğlu, ilerlediği yarışmadan 30 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Yarışmadaki ikinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Kenan İmirzalıoğlu, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yarışmadaki ikinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Burhan Üstünel: Şu gerizekalıları gördükçe çıldırıyorum 87 7 Yanıtla
  • Emre: Böyle insanlar görünce ülkem niye bu halde daha da iyi anlıyorum 87 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Reytingleri artırmak için özel seçilmiş yarışmacılardan biri... 49 13 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Tek kalmamış seyirci yüzde 5 ile destek vermiş . 32 2 Yanıtla
  • Fahri kılınç : Maşallah hocama aklı fikri tatilde olan öğretmenlerimizden bundan fazlasını beklemek vicdansızlık olur 8 9 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Çok yazık… Bir yerlerinizi şişereceğinize biraz okuyup kültürlenseniz. Ülkece seviyemiz bu maalesef. Günlük kullandığımız kelimeler bile çok sınırlı. 11 1 Yanıtla
  • veysel unlu: Sokakta rıportaj yap hukumet kurar ekonomiyi düzeltir. Doktor olur falan filan. Ama takıldıgı soruya bi bakin. Egitim bitmiş malesef 8 1 Yanıtla
  • Bulent Ozcan: Ne yapsın ? O Harfleri Kullanmıyor ki... 'slm' 'mrb' 'nbr' 'tmm' 'cnm' 30.000 tl Almış Yine de Gider Bir Yerlerini Yaptırır Onun Dünyası Bundan İbaret... 5 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yarışmadaki ikinci soruda kullandığı joker hakkına kendi de şaşırdı: Çok basitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement