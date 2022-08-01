İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU! - Son Dakika
Üye Girişi

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

01.08.2022 15:05
İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

Uzun süredir böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden Türk pop müziğinin efsane sanatçılarından İlhan İrem, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İrem'in ani ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

Bir süredir böbrek yetmezliği yaşayan 67 yaşında sanatçı İlhan İrem, dün akşam vefat etti.

Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan usta sanatçının ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu.

Haberi alan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları yayınladı.

İşte ünlü isimlerin İlhan İrem paylaşımları...

YILDIZ TİLBE

"İlhan İrem'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerim."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Bazı ölümler insanın içini acıtır. Çok üzgünüm. İlhan abi çocukluğumda hep en sevdiklerim arasındaydı.

Asil bir sanat yaşamı ile onuruyla, duruşuyla aramızdan ayrıldı.

Çok değerli, usta bir sanatçıyı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Hoşça kal"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

TAN TAŞÇI

"Başımız sağ olsun"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

ECE SEÇKİN

"'Konuşamıyorum' derken hepimizin içini, özünü özetledi... Geride bıraktığın her nota, o notanın ulaştığı ve sayısını bilmediğin her yara ve her yaranın kapanış hikayesi her daim yoluna ışık tutsun. Çok sevdik seni çok!"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

FAZIL SAY

"İlhan İrem'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Çocukluğumuzdan beridir, kendi yolunda gitmiş bir sanat insanıydı.

Müziğinde, bestelerinde ve yorumunda şiirsel bir doku ve duyarlılık vardı hep. Rahmetle."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

SEDA ÜREN

"Bu sabah sana günaydın diyemedik. Nur içinde yat yeri dolmayacak özel sanatçı İlhan İrem. Naif sesin ve yorumunla, duygulu ve anlamlı şarkılarınla bize bıraktığın müziğin için teşekkür ederiz."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

ATA DEMİRER

"Şarkıların bizimle… Allah rahmet eylesin gerçek sanatçı İlhan İrem

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

METİN AROLAT

"Çok güzel bir adam geçti bu dünyadan. Çok güzel izler bırakarak.. Hoşça kal İlhan İrem. Nurlarla uyu"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

FERHAT GÖÇER

"Başımız sağ olsun… Bir güzel insan daha ayrıldı aramızdan…İlhan İrem

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

SUNAY AKIN

"Konuşamıyorum"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

SELÇUK YÖNTEM

"Kutuplaşan ülkemizin, ortak seslerinden birisiydi. Kaybı, Türkçe müziğin de kaybı... Hoşça kal sevgili İlhan İrem

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

ÇELİK

"Hayranı olduğum, şarkılarını söylediğim, zarafet abidesi sanatçı. Toplumuna karşı duyarlı, söylemi olan, yaptığı kendine has müziği Yüce Rabbimizin verdiği o eşsiz sesle süslemiş büyük bir müzisyen. Her şarkısı hittir kendi zamanında. Sesinin yumuşaklığı ve yorumu efsanedir, tıpkı rahmetli Fikret Kızılok gibi. Yaptıkları müzikleri taklidi yapılamadı yani bir o kadar da eşsizdi."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

NİLÜFER

"Sen de mi gittin bırakıp bizi? Ne çok anımız var ne çok şarkılar söyledik birlikte. Çok erkendi, çok..Çok üzgünüm"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

NİLGÜN BELGÜN

İlhan İrem... Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem'i kaybetmemize. Allah rahmet eylesin .Cennet mekanı olsun. Gençlik günlerimin dostu… Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor. Yıl 80'ler."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

IŞIN KARACA

"Bu dünyadan çok özel bir insan geçti… Yattığın yer nurla dolsun İlhan İrem"

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

ZAFER ALGÖZ

Kıymetli sanatçı İlhan İrem'i kaybetmişiz. Kendi alanında müziğinden ve duruşundan hiç taviz vermeden veda etti bizlere. Allah rahmet eylesin."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!

DOĞUKAN MANÇO

"Bir yıldız daha kaydı bu gece. Mekanın cennet olsun."

İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU!
YORUMLAR
500
Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız İSTANBUL-YENİ TÜRKÜ KONSERİ'NDE IŞIKLAR İLHAN İREM İÇİN SÖNDÜ İSTANBUL-YENİ TÜRKÜ KONSERİ'NDE IŞIKLAR İLHAN İREM İÇİN SÖNDÜ
Kaynak: Magazinkolik

İlhan İrem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
14:59 Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor
14:50 CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor
14:31 Fenerbahçe, Slovacko mücadelesine çok sayıda eksikle çıkacak
14:29 Varank'tan Özdağ'ın "torpil" iddialarına çok sert cevap: Kıvırmayı bırak! Yalanını ya ispat et ya da itiraf et
14:19 Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
14:10 ABD basını Rusya'nın ayakta kalabilmek için Sudan'ın altınlarını yağmaladığını öne sürdü
13:54 Yüzde 20 az zam alan taşeron PTT işçileri, Türkiye genelinde grev kararı aldı
13:26 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı: En ucuz bilet 180 lira
13:11 Pandemide kilosu 100 liraya kadar çıkan yüzlerce kiloluk Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da çöpe atıldı
12:59 Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 15:10:02. #1.13#
SON DAKİKA: İlhan İrem... ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement