İlhan İrem... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU!

İlhan İrem'in, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istediğini söyleyen eşi Hansu İrem, "Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyordu" dedi.

CENAZE PROGRAMI

İlhan İrem'in naaşı yarın saat 09.00 da Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınarak 12.00 de AKM de düzenlenecek törene getirilecek.

Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.