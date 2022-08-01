İlhan İrem... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU! - Son Dakika

İlhan İrem... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU!

İlhan İrem... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU!
Son Güncelleme: 01.08.2022 15:10

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in ölümüyle yıkılan eşi Hansu İrem, sanatçının 3 vasiyeti olduğunu açıkladı.

İlhan İrem'in, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istediğini söyleyen eşi Hansu İrem, "Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyordu" dedi.

CENAZE PROGRAMI

İlhan İrem'in naaşı yarın saat 09.00 da Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınarak 12.00 de AKM de düzenlenecek törene getirilecek.

Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Magazinkolik

İlhan İrem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlhan İrem... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlhan İrem... SON YOLCULUĞUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU! - Son Dakika
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