İlişk Uzmanı Adil Yıldırım, kadınları uyardı: Erkekten bu cümleyi duyuyorsanız arkanıza bakmadan kaçın - Son Dakika

İlişk Uzmanı Adil Yıldırım, kadınları uyardı: Erkekten bu cümleyi duyuyorsanız arkanıza bakmadan kaçın

İlişk Uzmanı Adil Yıldırım, kadınları uyardı: Erkekten bu cümleyi duyuyorsanız arkanıza bakmadan kaçın
Son Güncelleme: 04.10.2023 16:04

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan ilişki uzmanı Adil Yıldırım, "Evliyim ama boşanacağım. Bana zaman ver ama ayrılmayalım" gibi cümleler kuran erkeklerden kaçılması gerekildiğini söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ilişki uzmanı ve yazar Adil Yıldırım oldu. İlişkiler ve artan ihanetlerle ilgili konuşan Yıldırım, erkeklerden duyulduğunda kaçılması gereken cümlelerden de bahsetti.

"BİR ERKEK 'BANA ZAMAN VER' DİYORSA KAÇIN"

Kalaycıoğlu'nun "Erkekler hangi cümleleri kurarsa kaçınılmalı?" sorusu üzerine konuşan Adil Yıldırım, "Bir insan biten evliliğini ya da ilişkisini kötülüyorsa seninle ilgili de kötü konuşur. 'Bir ilişkim var ama bitireceğim sen kenarda bekle' diyorsa bu çok tehlikeli. 'Evliyim ama boşanacağım, eve gidemiyorum. Artık sevmiyorum' deyip karısını kötüleyen insan olacak iş değil. 'Sen çok doğru bir kadınsın ama ben ilişkiye hazır değilim' diyen adam... Yalnız adamlar da yaratıcı he. 'Bana biraz zaman ver kafamı toplayayım ama bu arada da ayrılmayalım' diyorsa... Çünkü ayrılmayalım diyerek kızı da bir kenarda tutuyor. 'Sen çok iyi bir insansın' cümlesinde de şu vardır; sana karşı bir duygum yok, sen benim birçok konuda işime yarıyorsun ama ciddi ilişki olmaz anlamında. Erkekler komplike bir strateji oluşturamaz. Ne kadar dikkatli olursa olsun erkek daha rahattır. Kadınlar ise çok detaylı şekilde düşünebilir" dedi.

İlişk Uzmanı Adil Yıldırım, kadınları uyardı: Erkekten bu cümleyi duyuyorsanız arkanıza bakmadan kaçın

"TÜRKİYE'DE ALDATILMALAR AŞK-I MEMNU'DAN SONRA ARTTI"

Aldatılma vakalarının Aşk-ı Memnu dizisinden sonra arttığından bahseden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: " Türkiye'de aldatılma vakası Aşk-ı Memnu dizisinden sonra arttı. Bu istatistiklerle ortaya çıkmış bir şey. 90'lı yıllarda Süper Baba gibi aile dizileri vardı. Aşk-ı Memnu çok şey değiştirdi. O diziden sonra senaryolar aile içi olaylar ve aldatmalar üzerine yazılmaya başladı, insanlar da buna alıştı. Toplum bir olayı sıradanlaştırırsa her şeyi yapar. Amerika'da bu kadar silah kullanımın yaygın olması da şov ve dizilerden dolayı."

Gökay Kalaycıoğlu, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlişk Uzmanı Adil Yıldırım, kadınları uyardı: Erkekten bu cümleyi duyuyorsanız arkanıza bakmadan kaçın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlişk Uzmanı Adil Yıldırım, kadınları uyardı: Erkekten bu cümleyi duyuyorsanız arkanıza bakmadan kaçın - Son Dakika
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