İlişkilerine Bir Şans Daha Verdiler! Böyle Görüntülendiler

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz yıl ekim ayında sessiz sedasız barışmıştı. İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam'a gitmişti.

Aylardır ortalarda görünmeyen Aras Bulut İynemli ve Bige Önal çifti, önceki gün köpekleriyle yürüyüş yaparken gröüntülendi.

"BÜYÜK BİR ONUR DUYDUM"

'Atatürk' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum. O role layık olmaya çalışıyorum. Bu proje teklifi bana ilk geldiğinde büyük bir onur duydum" dedi.

"ROLÜN ALTINDAN KALKACAK"

Bige Önal ise "Bir projeye hazırlanıyorum. Hatta şimdi provadan geliyorum" deyip ekledi: "Ben Aras'ın 'Atatürk' rolünün altından kalkacağından çok eminim."

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoit Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

2006 yılında oynadığı 'Kısmetim Otel' dizisiyle kariyeri başlamıştır. Benim Adım Gültepe, Sen Çal Kapımı, Yeşilçam ve Bodrum Masalı gibi sevilen projelerde rol almıştır.

Bige Önal, uzun bir süredir meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşamaktadır.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında dünyaya geldi. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan İyneli'nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçıs. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesini tamamlayan oyuncu daha sonra İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminde başrol oynadı.

İynemli, 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Canlandırdığı engelli İhsan karakteriyle eleştirmenlerden tam not aldı.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol aldı.

Maral: En Güzel Hikayem, İçerde gibi yapımlarda rol alan oyuncu 2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veriyordu.

ARAS BULUT İYNEMLİ DİZİLERİ

2009 - Arka Sokaklar (Şeref) (Konuk Oyuncu)

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mete Akarsu)

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Bayezid)

2015 - Maral: En Güzel Hikayem (Sarp Altan)

2016-2017 - İçerde (Umut Yılmaz/ Mert Karadağ)

2017-2021 - Çukur (Yamaç Koçovalı)

2019 - Çarpışma (Yamaç Koçovalı) (Konuk Oyuncu)

ARAS BULUT İYNEMLİ FİLMLERİ

2013 - Mahmut ile Meryem (Mahmut)

2013 - Tamam mıyız? (İhsan)

2017 - Martıların Efendisi (Ateş)

2019 - 7. Koğuştaki Mucize (Memo)