Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, 9 aydır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini ilan eden çift, şimdilerde Mikonos'ta tatil yapıyor.
Tatilin tadını çıkaran Evirgen, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya'nın kendisinin üstüne basarak verdiği pozları paylaştı. Evirgen'in paylaşımında ayak parmaklarına yüzük takan Sarıkaya'nın sevgilisinin üstüne basması ve birlikte çektikleri selfie dikkat çekti. İşletmecinin "İşte öyle bir şey" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Umut Evirgen, güzel oyuncunun doğum gününde birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisini ilan etmişti. Paylaşımında Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayan Evirgen, "Doğum günün kutlu olsun birtanem" demişti.
Son Dakika › Magazin › İlişkisi dolu dizgin devam eden Serenay Sarıkaya, sevgilisi Umut Evirgen'in üstüne basıp poz verdi - Son Dakika