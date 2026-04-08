İlkay Sipahi’den 4 Yüz itirafı: Grup içi kararlar sonu getirdi

08.04.2026 14:11
Müzisyen İlkay Sipahi, Haberler.com’da 4 Yüz grubunun yükselişini ve dağılma sürecini anlattı. Sipahi, yıllar sonra müziğe dönüşünü “20 yıl sonra ilk kez heyecanlandım” sözleriyle ifade etti.

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar’ın konuğu olan müzisyen İlkay Sipahi, bir döneme damga vuran 4 Yüz grubunun bilinmeyenlerini anlattı. Grubun hızlı yükseliş süreci, iç dinamikleri ve dağılma sebeplerine dair samimi açıklamalarda bulunan Sipahi, yıllar sonra müziğe dönüş hikayesini de ilk kez paylaştı.

“4 YÜZ GRUBU PİYASADA GÜÇLÜ BİR YER EDİNDİ”

Sipahi, 4 Yüz grubunun kısa sürede büyük bir çıkış yakaladığını belirterek, “4 Yüz grubu piyasa uzun süre iyi bir yer edindi” ifadelerini kullandı. Grubun yakaladığı başarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığını söyleyen sanatçı, bu yükselişin müzik dünyasında önemli bir etki yarattığını dile getirdi.

“HERKES SOLO KARİYER İSTEDİ, BU DAĞILMAYI GETİRDİ”

Grubun dağılma sürecine de değinen Sipahi, grup içindeki bireysel hedeflerin belirleyici olduğunu söyledi. “Grup içerisinde herkes solo kariyer yapmak istedi” diyen sanatçı, bu durumun zamanla grubun dağılmasına neden olduğunu ifade etti. Ayrıca “Grup çok hızlı bir şekilde ilerlediği için önümüz kesildi” sözleriyle yaşanan kırılma noktalarına dikkat çekti.

“20 YIL SONRA YENİDEN HEYECANLANDIM”

Uzun bir aranın ardından müziğe dönüş sürecini de anlatan Sipahi, yıllar sonra yeniden sahneye çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. “20 yıl sonra ilk defa müzik yaparken heyecanlandığımı hatırladım” diyen sanatçı, geçmişten bugüne uzanan kariyer yolculuğunu samimi bir şekilde değerlendirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj
Serhat Akın Fenerbahçe’yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
