İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı - Son Dakika
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İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı

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Son dönemde Esas Oğlan dizisindeki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise, bu kez imajıyla çok konuşuldu. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek, kızıl oldu. Son halini görenler ''Kızıl saçlarıyla daha da ateşli olmuş'' yorumlarında bulundu.

21.11.2024 08:44  Güncelleme: 09:03
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Klipleriyle, dans şovlarıyla, son olarak da rol aldığı dizideki ateşli sahneleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, bu kez de imajıyla gündeme geldi. Güzel şarkıcı sarı saçlarından vazgeçerek kızıl oldu. Türkiye'nin en seksi bulunan kadınlarından biri olan Hadise'nin son halini görenler, "Kızıl haliyle daha da ateşli olmuş" yorumlarında bulundu.

HADİSE KIZIL SAÇLI HALİYLE ORTALIĞI YIKTI

39 yaşındaki şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde saçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Hadise'nin saçını boyatmak için bir günlüğüne Belçika'ya gittiği öğrenilmişti. 'Esas Oğlan' dizisinde yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte oynayan Hadise sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarına veda ettiği görülen şarkıcının yeni imajı dikkat çekti.

İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Hadise'nin yeni imajı

SEDA BAKAN İLE AYNI KIYAFETİ GİYDİ

'Esas Oğlan' dizisinin galasında poz veren ünlü şarkıcı, yakın dostu oyuncu Seda Bakan ile aynı kıyafeti giydi. Galadan anları sosyal medya hesabından paylaşan ikilinin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı


İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı

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Son Dakika Magazin İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hikmet Özarslan:
    Kevase 14 4 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    bayat kevaşe 9 4 Yanıtla
  • hasan yener:
    Ortalık öyle bi yıkıldıki sormayın 8 0 Yanıtla
  • Fatih Celik:
    Sonun toprak sonra ateş sen seçtin buyolu 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    para var huzur var 5 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Yıkıntının altında kaldık.Ne yıkıldı ne yıkıldı...Kurtar bizi sondakika. 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NEDEN BAKIYORSUNUZ KEVASE DIYEN ZAVALLILAR 1 0 Yanıtla
  • Melike:
    ece seçkine daha çok benzemiş 1 0 Yanıtla
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