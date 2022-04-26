İman Casablanca... 'AŞK' HABERLERİNE AÇIKLAMA! - Son Dakika

İman Casablanca... 'AŞK' HABERLERİNE AÇIKLAMA!

İman Casablanca... \'AŞK\' HABERLERİNE AÇIKLAMA!
Son Güncelleme: 26.04.2022 12:08

2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca, işinsanı Serkan Kodaloğlu ile bir mekanda yemek yerken görüntülenmelerinin ardından çıkan 'Yeni aşk' haberlerine dair bir açıklama yayınladı.

İddiaları reddeden Casablanca'nın açıklaması;

Arkadaşlarımın davet ettiği bir yemekte ilk kez karşılaştığım Sayın Serkan Kodaloğlu ile çekilen resimlerin tüm gazetelerde "Faslı Model ve Oyuncu İman Casablanca ile yakalandı" haberini okuduğum zaman şok oldum.

2018'de Best Model of The World birincisi seçildikten sonra kariyerime Türkiye'de devam ettim.

Son iki sene içinde de Baraj adlı dizide oynadım. Ayrıca ilk kez görmüş olduğum Serkan Bey'in eski eşini hiç tanımıyorum, görmüşlüğüm bile yok.

Senaryosunu bilmediğim bu oyunda magazin dünyası bana rol vermiş.

Anlatılan hiçbir şeyin gerçekle ilişkisi yok. Ben kimseyle 5 saat baş başa oturup, sohbet bile etmedim.

Beni o gece yemeğe davet eden arkadaşlarım bile şaşkınlık içindeler.

Lütfen magazin dünyasından rica ediyorum; bu yaratılan hikayenin gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını, beni seven ve takdir insanların bilmesini istiyorum.

Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İman Casablanca... 'AŞK' HABERLERİNE AÇIKLAMA! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İman Casablanca... 'AŞK' HABERLERİNE AÇIKLAMA! - Son Dakika
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