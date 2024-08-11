İngiliz televizyon yıldızı Arabella Chi, \'It Ends With Us\' filminin galasında cesur kıyafetiyle göz kamaştırdı

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Ünlü realite yıldızı Arabella Chi, Perşembe günü Londra'da "It Ends With Us" filminin Birleşik Krallık galasına katıldı. 33 yaşındaki Love Island yıldızı, cesur bir beyaz kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

Arabella, yere kadar uzanan, file detaylı beyaz bir elbise giydi. Kıyafet, göğüs altını gösteren tasarımıyla oldukça cesurdu. Elbisenin üst kısmı iki parça beyaz kumaştan oluşurken, alt kısmı uzun bir maksi etekti.

Bronz teniyle dikkat çeken Arabella, kıyafetini mini altın bir el çantası ve çeşitli altın takılarla tamamladı. Sarı saçlarını düzgün bir topuz yaparak geriye taramış, ışıltılı makyajıyla göz kamaştırıyordu.

Bu gala görünümü, Arabella'nın geçen hafta Boohoo için çektiği reklam kampanyasından sonra geldi. O kampanyada parlak altın mini bir elbise giymişti.

Arabella, geçen yıl Kasım ayında Boohoo ile dört haneli bir anlaşma imzalamıştı. Son zamanlarda bekar hayatının tadını çıkarıyor ve ünlülerin kullandığı Raya adlı çöpçatan uygulamasına katıldı.

The Sun on Sunday'e konuşan bir kaynak, Arabella'nın Love Island'dan ayrıldıktan sonra bekar hayatından memnun olduğunu ve Londra'daki arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyledi. Ayrıca Birleşik Krallık'ta bulunduğu süre içinde yeni insanlarla tanışmayı umduğunu belirtti.

Arabella, Premier Lig futbolcusu Vinícius Souza ile kısa süreli bir ilişki yaşadığı söylentilerini yalanladı. Daha önce Love Island All Stars'taki partneri Adam Maxted'den ayrılmıştı.

Love Island villasından ayrıldıktan sonra Arabella, çeşitli tatillerin tadını çıkarıyor ve birçok ünlü etkinliğine katılıyor. Bekar hayatının keyfini sürerken, kariyerinde de başarılı adımlar atıyor.