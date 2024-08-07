Instagram yasağı şarkıcı Hadise\'yi isyan ettirdi

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Instagram'a getirilen erişim yasağına bir tepki de Hadise'den geldi. 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım atan ünlü şarkıcı, yasağın bir an evvel kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"ÖZGÜRLÜKLERİN ENGELLENMESİNE KARŞIYIM"

Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Hadise'nin o paylaşımı;

"HERKES KURALLARA UYACAK"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2 Ağustos'ta sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Yapılan açıklamada "Katalog suçlarına uymadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı" ifadelerine yer verildi.