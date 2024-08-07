Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi - Son Dakika
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Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi

Instagram yasağı şarkıcı Hadise\'yi isyan ettirdi

Instagram'a getirilen erişim engeline ünlü şarkıcı Hadise'den tepki geldi. Hadise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine karşı olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, bu tür uygulamaların özgürlüklere zarar verdiğini vurguladı.

07.08.2024 10:20
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Instagram'a getirilen erişim yasağına bir tepki de Hadise'den geldi. 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa da adım atan ünlü şarkıcı, yasağın bir an evvel kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"ÖZGÜRLÜKLERİN ENGELLENMESİNE KARŞIYIM"

Konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yapan Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Hadise'nin o paylaşımı;

Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi

"HERKES KURALLARA UYACAK"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2 Ağustos'ta sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Yapılan açıklamada "Katalog suçlarına uymadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı" ifadelerine yer verildi.

Hadise, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Haspolat: instagramın engellenmesine kafa yoracağınıza neden bizim yerli bir sosyal paylaşım sitelerimiz yok buna kafa yorun. 96 13 Yanıtla
  • Ramo: hadise çok kızmış çokta fi fi 78 8 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: sayısız garabetin yaşandığı tik.toku görmeyenler, instagramı kapatıyorlar, garip değil mi 43 20 Yanıtla
  • Turgay Aykac: Ağzı olan herkes konuşuyor 49 6 Yanıtla
  • MEHMET DEMIREL: NEYİN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN BAHSEDİYORSUN HADİSE HANIM, HERKES ÖZGÜR İSTEDİĞİNİ YAZIP CİZEBİLİYOR, KİM KİMİNLE NEREDE MİLLETİN UMRUNDA DEĞİL, HAYATINIZI ÖZELİNİZDE YASAYIN MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA DEĞİL, SONRA GENCECİK İNSANLAR OLMAYACAK KİŞİLİKLERE BÜRÜNÜYORLAR!!!!! 44 4 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: ne özgurlugu ..kurallarr hadise .. 37 7 Yanıtla
  • Taner Avcı: zaten yasaklar,özgürlükler için kapatıldı 33 6 Yanıtla
  • Berat Ekizoğlu: cidden karşımısin vah vah üzüldümmm 33 4 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: 3. Dünya ülkesi 7 26 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan: Evet siz öyle dediyseniz kesin kaldırırlar yasağı. 22 4 Yanıtla
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