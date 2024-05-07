İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı - Son Dakika
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İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı

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Eski manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci'nin geçtiğimiz günlerde evlerinin banyosunda ölü bulunması olayıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Kardeseci silahla kafasına sıkmış ya da öldürülmüş olabilir. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusu belirsizliğini koruyor.

07.05.2024 15:11  Güncelleme: 15:20
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İş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından vermişti. Kardeseci'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı.

SIR ÖLÜMÜN PERDESİ ARALANDI

Boşanma aşamasında olduğu eşinin cansız bedenini bulan Erçetin, eşinin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söylemişti. Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci'nin ölümüyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"İNTİHAR YA DA CİNAYET"

"Söylemezsem Olmaz" yorumcularından Arto'nun iddiasına göre, "Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci ölmeden önce ünlü mankeni aramış ve eve dönmesi için yalvarmış. Yeşim Erçetin o eve gittiğinde Kardeseci silahla kafasına sıkmış ve intihar etmiş. Erçetin geldiğinde salonda kanlar içerisindeymiş. İntihar süsü değilse Kardeseci öldürülmüş"

İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı

Yeşim Erçetin, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı - Son Dakika
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