Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı? - Son Dakika
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Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?

25.02.2022 08:51
Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?

Geçtiğimiz sene, 11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan boşanan Ebru Gündeş'in karnında yeniden kelebeklerin uçtuğunu öğrendim! Aldığım duyumlara göre ünlü sanatçının ayaklarını yerden kesen isim, genç iş adamı Rassan Khoshnaw.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş adamı, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış ki hiçbir sahnesini kaçırmıyor, en ön masadan kendisini izlemeye geliyormuş.

Ebru Gündeş'i yakın markaja alan Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz günlerde yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken diğer hayranlarının kamerasına takılmış.

Sosyal medyada dolaşıma çıkan videoda Ebru Gündeş, Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı "Seni İstiyorum"u söylerken manalı bir jest yapıyor. Vokalistlerinin "yalan değil artık inkar etmiyorum yeter, hatta belki seviyorum istiyorsan eğer" sözlerine karşılık olarak Khoshnaw'ın masasına doğru "çok, seviyorum çok" diye sesleniyor.

Anladığım kadarıyla Khoshnaw yakın markajda ama Ebru Gündeş de ona karşı hiç boş değil.

Sevgililer Günü öncesi yeni şarkısı "Sonsuza Dek"i çıkartan sanatçının, "sanki yeniden doğdum ellerinde" sözlerinin adresi Rassan Khoshnaw gibi…

Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?
Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?
Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?
Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?
Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı?

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Mehmet Üstündağ, Ebru Gündeş, Hürriyet, İş Adamı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Iraklı İş Adamıyla Aşk mı Yaşıyor? Gündeş'in Yeni Reza'sı Mı? - Son Dakika


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