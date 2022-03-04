İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı - Son Dakika
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İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı

04.03.2022 08:37
İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı

61. bölümle final yapan Kırmızı Oda dizisine hırsızlık davası açıldı. İranlı yazar Shahzade N. İgual, dizinin 35. bölümden itibaren 8 bölüm yayınlanan "İranlı Mitra" karakterinin hikayesinin Tahran'ın Kırmızı Sirenleri adlı kitabından alındığını ileri sürerek dava açtı.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz haftalarda 61. bölümüyle ekrana gelerek TV8'deki ekran macerasını noktaladı. İranlı yazar Shahzade N., Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan diziye dava açtı.

"DİZİDEKİ 8 BÖLÜMLÜK HİKAYE BENİM KİTABIMDAN"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın (Öteki adıyla Şehrazat) 8 bölümlük hikayesinin kendi hayat hikayesini anlattığı " Tahran'ın Kırmızı Sirenleri" adlı kitabından alındığını öne sürdü.

İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı
Kırmızı Oda

100 BİN TL'LİK MADDİ TAZMİNAT

İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve TV8'e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.

İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı
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Binnur Kaya, Kırmızı Oda, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı - Son Dakika
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