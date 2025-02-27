İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız

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Stranger Things dizisiyle tanınan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasındaki kendisini büyük gösteren tarzıyla gündeme geldi. Olgun göründüğü için eleştirilen ünlü isme bir tepki de oyuncuyu kendine benzeten şarkıcı İrem Derici'den geldi.

"Stranger Things" ve "Enola Holmes" gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi The Electric State'nin galasındaki tarzıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

GİYİM TARZI TEPKİ ÇEKTİ

21 yaşındaki ünlü oyuncu, giyim tarzının ve saçlarının kendisini olduğundan çok daha büyük göstermesi nedeniyle eleştiri aldı.

Bobby'ye bir tepki de şarkıcı İrem Derici'den geldi. Derici, sosyal medya hesabından Millie Bobby Brown'un bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"21 YAŞINDA NİYE BANA DÖNMÜŞ?"

"Kız bu 21 yaşında niye bana dönmüş? Kendine gel kız"