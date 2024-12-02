Dobra tavrıyla adından söz ettiren ve aşk hayatıyla da magazin dünyasında sıkça konuşulan İrem Derici, bu sefer dans performansıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir mekanda sahne alan İrem Derici şarkıdan sonra dans etmeye başladı.
Derici, sahnede sergilediği enerjik dansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. O anlar, İrem Derici'nin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Magazin › İrem Derici, dansıyla sahneyi salladı - Son Dakika
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