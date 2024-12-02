İrem Derici, dansıyla sahneyi salladı - Son Dakika
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İrem Derici, dansıyla sahneyi salladı

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımları ve dobra tavrıyla sık sık gündemde oluyor. Son olarak sahne performansıyla dikkat çeken Derici, adından yine söz ettirdi. Kendine has tarzı ve enerjisiyle her zaman olduğu gibi yine merak konusu oldu.

02.12.2024 23:23
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Dobra tavrıyla adından söz ettiren ve aşk hayatıyla da magazin dünyasında sıkça konuşulan İrem Derici, bu sefer dans performansıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir mekanda sahne alan İrem Derici şarkıdan sonra dans etmeye başladı.

İREM DERİCİ, DANSIYLA SAHNENİN TOZUNU ATTI

Derici, sahnede sergilediği enerjik dansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. O anlar, İrem Derici'nin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

İrem Derici, dansıyla sahneyi salladı

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Son Dakika Magazin İrem Derici, dansıyla sahneyi salladı - Son Dakika

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