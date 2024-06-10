İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum - Son Dakika
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İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini açıkladı. Çocuk hasreti olmadığını ve çocuklara katlanamadığını belirten Derici, ''Sürekli ağlayan, derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok'' dedi. Derici'nin bu açıklamaları büyük şaşkınlık yarattı.

10.06.2024 10:52
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Şarkıları, dansları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Çocuklara katlanamıyorum" çıkışı gündem oldu.

"ÇOCUK HASRETİM YOK, YUMURTALIKLARIM DA BAY BAY DİYOR"

Ayaküstü Ekol TV muhabiriyle sohbet eden Derici, "Çocuk hasretiniz var mı?" sorusunu esprili bir cevap vererek "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan derdini ağlayarak anlatan bir şeye benim tahammülüm yok. Yaş 37 zaten şu saatten sonra yumurtalıklar da bay bay bir tanem sana çocuk falan yok diyor. Baksana benim halime ben zaten çocuk gibiyim" dedi.

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Çocuklara katlanamıyorum

"BEN ÇOCUK BAKAMAM"

Muhabirin "Etrafta küçük İrem Dericiler olur" demesi üzerine ünlü şarkıcı, "Sonra bütün hepsini estetikle toplatmak için bütün paramı vereceğim. Baksana benim 10 yıl önceki halime, şu an ki halimle doğacaksa yapayım hemen bir tane. Bir de bakacak birini bulmam lazım ben bakamam" dedi.

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum

SÖZLERİ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

İrem Derici'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Derici'ye destek mesajlarının yanı sıra "Sen bu dünyaya yetiyorsun zaten çocuk yapma" yorumları geldi.

İşte Derici için yapılan bazı yorumlar:

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Çocuklara katlanamıyorum

AYRILIP BARIŞTILAR

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Gökhan Fırat ile yaşadığı ilişkiyi noktalamıştı. Ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Çift sosyal medyadan paylaştıkları romantik pozlarıyla barıştıklarını ilan etmişti.

İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
İrem Derici\'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum

İrem Derici, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali boz: yaşlılıkta da sevgisizlik, yalnızlık gibi durumlara katlanirsin umarım.. Rabbim herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. 28 5 Yanıtla
    Sedat Keskin: sen şimdiliklerin yaslandiginda bakacağını mi sanıyorsun 7 1 ? Bengisu ?: Tevafük bu yorum üzerine daha bu sabah mahallemizde koca evde tek yaşayan bir ninenin kötü haberini aldık 7 gündür evinde ölmüş kadının 3 kızı 5 oğlu var annem tamda bir hafta önce ona yemek götürmüştü tüm çocukları aynı semtte oturuyor üstelik doğuda aile bağlarının güya kuvvetli olduğu şehrimde gözümüzün önünde bu olay oluyor şimdide böyle bir yorumla karşılaşıyorum çocuk doğurup doğurup yaşlanınca bana bakar diyenler avucunu yalar ölen kadıncağızın evi için şimdiden kavgaya tutuşmuşlar bile 1 0
  • Mustafa Bayrak: yarın yaşlanınca bakacak kimsesi olmaz bi kaldırımda geberir 17 5 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Allah sana nasip etmez emin ol 17 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: iğrenç şey.. 14 2 Yanıtla
  • taner günaydın: çocuğu olmayanın merhameti olmaz diye dememişler boşuna.. 8 6 Yanıtla
    GFB1907OKAN null: Biz çok istedik olmadı. Sonrasında eşim kanser oldu ve artık olmayacak dedi doktor. Çocuğumuz yok diye merhametimizi mi kaybetmiş olacağız şimdi. Merhamet çocukla olsaydı merhamet görmediğimiz insanların,%90 nin da çocuk var onlar olmazdı. Mantığa bak çay demle 6 0
  • ersen temel: zeka yaşı çocuktan küçük olduğu için normal 12 0 Yanıtla
  • Sedat Keskin: bende istemiyorum ölü yatırım derdi bitmiyor sonra bide bı ton nankörlük çabası helal vallla 1 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum - Son Dakika
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