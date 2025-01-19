İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi - Son Dakika
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İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi

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İrem Derici Adana'da yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Ne olursa evlenirsiniz?" sorusuna esprili bir şekilde, "30 milyon dolar verirlerse evlenirim" dedi.

19.01.2025 09:45  Güncelleme: 10:12
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Ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir kaza sonucu düşerek kafasını yere çarptı. Apar topar hastaneye kaldırılan Derici, kazadan sonra ilk kez önceki akşam Beşiktaş'ta görüntülendi.

"ALLAH KORUDU BENİ"

Habertürk'e konuşan Derici sağlık durumuna ilişkin, "Tomografiler temiz çıktı. Allah, korudu beni. Konserimi verdim, otel odasındayım. Tuvalete gideceğim esnada oldu ama gerçekten çok korktum yani" dedi.

"YENİ YILDAN HİÇBİR BEKLENTİM YOK"

İrem Derici "Yeni yıldan beklentileriniz nedir?" sorusu üzerine ise, "Hiçbir beklentim yok. Yeni yıla girerken bir beklentim olmuyor. Beklentisiz olunca daha güzel geçiyor yıl. Sadece sağlık bekliyorum çünkü son olayda çok korktum. Sahneme çıkayım, ailem iyi olsun, sevdiklerim iyi olsun, başka bir derdim yok" diye konuştu.

"30 MİLYON DOLAR VERİRLERSE EVLENİRİM"

Derici, "Ne olursa evlenirsiniz?" sorusuna da "30 milyon dolar verirlerse evlenirim" diyerek esprili bir cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Çok aşık olursam, çok seversem, güvenirsem. Saygı da çok önemli. Hayran olmam lazım hayatımdaki insana. Artık büyük konuşmuyorum yani. Bu yaz çok büyük konuştum; 'Yok çocuk istemiyorum', 'Yok evlenmem' falan. Bilmiyorum, hayat değişik bir şey." diye konuştu.

İrem Derici\'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi

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Son Dakika Magazin İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cihan Işık:
    seni kim alıp 30 milyon verecek zümzük 14 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    sana 30 milyon doları bırak..bir milyon vermem 12 0 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    yani değerim 30 milyon dolar diyor acaba pazarlıkla kaça düşer 7 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Aşk ,yürekler den gökyüzüne uzanan ateş den merdiven dir " derler ya yalannnn. Aşkın % 80 maddiyat % 20 cinsellik . gerisi hikaye . 5 1 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    dol israfı 5 0 Yanıtla
  • Adnan Sunca:
    Bunlara 2 musluk kur birinde gaz diğerinde Benzin aksın bunlar yine doymaz. Aç gözlü görgüsüzler. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    Bana 40 milyon dolar ver bende sana 30 milyon dolar vereyim ve evlenebiliriz sana söz veriyorum olurmu . 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi - Son Dakika
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