İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine cevap: Parayla - Son Dakika
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İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine cevap: Parayla

23.06.2022 12:34

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafa gelen yorumla adından söz ettirdi. Her fırsatta yaptırdığı estetikleri açıkça söyleyen şarkıcı "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın?" diyen takipçisine "Parayla" cevabını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cem Belevi tarafından ikinci kez ihanete uğradığını söyleyen ve sonrasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İrem Derici, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu zamana kadar yaptırdığı estetik operasyonları gizlemeyen şarkıcı, göğüsleriyle ilgili bir soruya da cevap vermeyi ihmal etmedi.

"MİNNACIK BEDENDE BU MEMEYİ NASIL YAPTIN?"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 7,9 milyon takipçisi bulunan İrem Derici, eşofman üstüne giydiği sporcu sütyeniyle verdiği pozu paylaşarak "Bel fıtığımın bana verdiği yetkiye dayanarak kendimi oh mommy, so yummy ilan ediyorum" dedi. Daha önce göğüsleriyle ilgili "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık" diyen şarkıcı, bir takipçisinin "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" sorusuna "Parayla" yanıtını verdi.

İrem Derici'den 'Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?' diyen takipçisine cevap: Parayla
İrem Derici'den 'Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?' diyen takipçisine cevap: Parayla
İrem Derici'den 'Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?' diyen takipçisine cevap: Parayla
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İrem Derici, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'den 'Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?' diyen takipçisine cevap: Parayla - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine cevap: Parayla - Son Dakika
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