İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı - Son Dakika
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İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Adana'daki konserinden önce düşüp kafasını yere çarptı. Hastalığını açıklayan ünlü isim, tedavi göreceğini dile getirdi.

27.01.2025 08:20  Güncelleme: 08:33
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İrem Derici, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Önceki gün Bebek'te görüntülenen İrem Derici, kazayı uyurgezerlik nedeniyle yaşadığını söyledi.

Derici, "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum" dedi.

İrem Derici, yaşadığı sağlık sorunu hakkında şunları söyledi:

"TEDAVİYE BAŞLAYACAĞIM"

"Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım."

Şarkıcı, tedavi sürecine başladığını bu hastalıkla mücadele edeceğini ifade etti.

İrem Derici'nin bu hastalığı pek çok kişiyi hem şaşırttı hem de üzdü. Hayranları, ünlü şarkıcıya destek paylaşımlarında bulundu.

İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı

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Son Dakika Magazin İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fk:
    bize ne kardeşim onun hastalığından ben genclerin ağlakını bozan cıplak gezen sahnelerde porno film cevirir gibi hareketler yapan sanatcıları görmek istemiyorum 31 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    az kullan ?? 6 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    çük hastalığıdır o 3 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    Malafatus hastaligina yakalanmis sifa diliyorum... 2 0 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    yaxık 1 0 Yanıtla
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