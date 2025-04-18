İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı! - Son Dakika
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İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!

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Yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan ve aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan İrem Derici, şu sıralar yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile birlikte. Derici son olarak sevgilisiyle bir mekânda samimi bir şekilde dans ettiği anları yayınladı. Paylaşılan videoda Derici ve Kunukcu'nun eğlenceli anları yer alırken, Kunukcu'nun yaptığı el hareketleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

18.04.2025 10:16  Güncelleme: 10:24
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Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, özel hayatıyla yine gündemde. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, sevgilisiyle bir gece kulübünde eğlendiği anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Paylaşılan videoda, ikilinin samimi ve eğlenceli anları ön plana çıkarken, takipçilerin dikkatini çeken asıl detay Kunukcu'nun jestleri oldu. Videonun bir bölümünde DJ Melih Kunukcu'nun Derici'ye yönelik hareketleri, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kimileri çiftin uyumunu överken, kimileri ise Kunukcu'nun tavırlarını şaşırtıcı buldu. İrem Derici'nin paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken bazı kullanıcılar yapılan paylaşımı eleştirerek yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bağzıları:


İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı!
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Son Dakika Magazin İrem Derici ile sevgilisinden şoke eden video! Herkes aynı detaya takıldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aragorn:
    bu kadını milyon verseler öpmem beee 21 1 Yanıtla
  • 367236:
    bu haberler için ne kadar komisyon ya da para alıyorsun son dakika haber ajansı çok merak ediyorum bizi aydınlatır mısın nerede bir tane var hepsinin haberini sırayla yapıyorsun 19 1 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Son dakika haberleri okumuyoruz amg artık magazin okuyoruz ne oldu son dakika bu haber leri ayrı yapın artik 7 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    düşük bütçeli kültür düzeyi düşük modernlikten uzak 5 0 Yanıtla
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