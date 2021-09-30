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İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı! - Son Dakika

İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!

30.09.2021 08:46
İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!, System.String[]

İrem Derici, önceki gece organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un üstlendiği "Harbiye Yıldızlı Geceler" konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı.

İrem Derici, önceki gece organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un üstlendiği "Harbiye Yıldızlı Geceler" konser serisi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserine çıktı. Provaları iki ay süren konseri için 150 kişilik bir ekiple çalışan İrem Derici, 24 şarkılık bir repertuvar hazırladı.

İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!

Derici, prodüktör Alper Atakan ve rapçi Sefo'yu sahnesinde ağırladı. Harbiye'de gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşayan Derici, "Ağlamam zordur ama bu sevgi karşılığında mutluluk gözyaşlarım bunlar, iyi ki varsınız. Bu sahne benim hayalimdi, sayenizde hayal gerçek oldu" dedi.

İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!

450 BİN LİRA HARCADIM

Görsel şovlar ve sahnesi için büyük para harcadığını, sahneden kazandığını yine işine yatırdığını anlatan Derici şöyle konuştu: "450 bin lira harcadım. Ben hiçbir zaman yatlar, katlar, kolunda pırlantalar, altımda son model arabalar bir tip olmadım. Yıllardır aynı arabayı kullanıyorum. Pandemiden sonra çıktığım tüm sahne ve konser paralarımı, üzerine cebimden de koyup buraya yatırdım. Bunu yapmazsam rahat uyuyamam, bu benim işime saygımdır."

İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!

CEM BELEVİ SORULARI

Ünlü şarkıcı, adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yle ilgili sorulara da "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp geleceğim kurbanlık koyun gibi" açıklamasında bulundu. Konser öncesi Cem Belevi'nin, gönderdiği ve üzerinde "Tüm hayallerin bugün gibi gerçek olsun' yazılı güller ve papatyalardan oluşan devasa çiçek buketi kulis önünde gözlerden kaçmadı."

İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!

TARKAN HARİÇ HEPSİ CEBİNDEN PARA HARCIYOR

Konser öncesi eşi Burcu Kıratlı ile poz veren Sinan Akçıl "Ben buraya çıkmıyorum çünkü burası biraz prestij yeri ve burada kendi cebinden para harcıyorsun. Ben istiyorum ki o dengeler düzeldikten sonra buraya çıkalım. Tarkan hariç hepsi cebinden para harcıyor buraya çıkmak için. Biz de eş dost kontenjandan geldik. Satanlar da oluyor İrem'in başarılı satış yaptığını düşünüyorum..."

İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!
İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı!

Cemil Topuzlu, İrem Derici, Cem Belevi, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İrem Derici'nin Harbiye hayali gerçek oldu... Harcadığı para dudak uçuklattı! - Son Dakika
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