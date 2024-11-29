İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu - Son Dakika
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İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

İrem Derici\'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündem oldu. Derici'nin fotoğrafına 'Yine nereni yaptırdın?' diye soran bir takipçisine verdiği yanıt herkesi şaşırttı. Derici, bu yoruma 'Ç.kümü kestirdim' şeklinde yanıt verdi. Derici'nin bu dobra yanıtı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

29.11.2024 17:20
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Anlık yanıtları ve dobralığı ile bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, bir takipçisine verdiği cevapla bir kez daha gündem oldu.

İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Ayna karşısında verdiği bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Derici'ye bir kişi, "Yine Allah bilir nereni yaptırdın?" diye sordu. Derici ise bu yorum üzerine oldukça sinirlendi.

İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Verdiği yanıtla herkesi şaşırtan İrem Derici, "Ç.kümü kestirdim" dedi.

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Son Dakika Magazin İrem Derici'nin takipçisine verdiği cevap gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Seçmece null:
    Ey artisler,ey sanatçı geçinenler,ey elit insanlar bu toplumu ahlâken çökertmeyi başardınız.Bana kalsa aklen malül insanlar sizden daha faydalı... 32 4 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    akli fikri onda zaten 22 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Dünyada insanların inandığı bir çok din vardır. Ama AHLAK tek dir. 21 1 Yanıtla
  • null:
    İrem hanım kimseye kulak asma bildiğini yap 6 16 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bu kadın kendini sempatik sanıyor 17 2 Yanıtla
  • Hasan Ergüven:
    doğruda söylemiş olabilir travestiye benziyor zaten. 16 1 Yanıtla
  • Yuksel Sen:
    adam haklı her yapılan ahlaksızlığı destekleyen bir çok kesim var Türk kimliğine sahip sorsam Müslüman dır da işte o zaman meydan in kime kaldığı gözüküyor 2 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    LAA BUNU HABER YAPIYONUZ YA...YAZIK SİZE.. BU SİTEYİ DE KALDIRACAM 2 0 Yanıtla
  • Yisteks Tekstil:
    Serseri 0 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan:
    bu mahluk ları niye içini dışını haber ediyor lar ahlaksızlık zirve Dünya bunun için HİLAFET e muhtaç 0 0 Yanıtla
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