İrem Derici'nin yeni dövmesi olay oldu! - Son Dakika
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İrem Derici'nin yeni dövmesi olay oldu!

İrem Derici\'nin yeni dövmesi olay oldu!

İrem Derici, yeni sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile aşkını ilan ettikten sonra, sevgilisiyle çekildiği özel bir fotoğrafı vücuduna dövme yaptırarak büyük bir jest yaptı. Sosyal medyada aşk dolu pozlarını paylaşan Derici, dövmesini de sosyal medya hesabından paylaştı.İlişkilerinde genellikle hızlı kararlar aldığı belirtilen Derici'nin bu cesur jesti, magazin dünyasının dikkatini çekti.

25.03.2025 13:10
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti. Aralarındaki 12 yaş farkına rağmen oldukça mutlu olduklarını dile getiren çift, romantik paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı görünüyor. Sosyal medyada aşk dolu pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, bu kez çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"DERİME KAZINMALIYDI"

İrem Derici, sevgilisiyle birlikte çekildiği özel bir fotoğrafı vücuduna dövme yaptırarak aşkını ölümsüzleştirdi. Derici, dövmesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İkonik gün, ikonik fotoğraf. Derime kazınmalıydı" notunu düştü.

İrem Derici'nin yeni dövmesi olay oldu!

"HIZLI KARAR ALIYORSUN"

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kimileri Derici'nin romantik jestini desteklerken, kimileri ise ilişkilerinde genellikle hızlı kararlar aldığını belirterek yorumlarda bulundu. Her açıklaması ve paylaşımıyla gündem olmayı başaran İrem Derici, bu kez de aşkına yaptığı cesur jestle magazin dünyasının dikkatini çekti.

İrem Derici'nin yeni dövmesi olay oldu!

Sosyal Medya, İrem Derici, Magazin, Medya, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'nin yeni dövmesi olay oldu! - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • @abdyrahym:
    vucutları çocuklarin karalama defterine dönmüş akline ne geliyorsa karalatiyorlar yazik 30 3 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    Bize ne el alemin dövmesinden boş haber 20 1 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Hic sevmem bu deriyi . 15 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    ne gereksiz işler üzerinizi defter karalar gibi çiziyorsunuz iğrenç görünüyorsunuz.reklam panosu gibi ortalıkta dolaşıyorsunuz birde .bari reklam üçreti talep edinde boşuna bu iğreçliği taşımış olmayın.... 6 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Daha ne olay dövme modelleri var hepsini göreceğiz. Sırasıyla...?? 0 0 Yanıtla
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