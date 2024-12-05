İrem Derici\'nin zor anları! Hasan Can Kaya\'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

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Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Bir mekan çıkışı görüntülenen İrem Derici'yi yardımcısı arabaya bindirmek istedi ama araca binmeden muhabirlerle sohbet etmeyi tercih etti.

"BENİ BİRİYLE YAKIŞTIRIN"

"Beni biriyle yakıştırın ve haber yapın tamam mı?" diyen İrem Derici Hasan Can yakıştırmasını duyunca kendini tutamadı. Muhabirin "Hasan Can Kaya" demesi üzerine Derici "Allah belanı vermesin" diyerek kızdı. İrem Derici bu tepkisi ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Derici daha sonra ise arabasına bindi ve oradan uzaklaştı.

İşte o anlardan kareler;