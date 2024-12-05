İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

Geniş Video İzle

Bir mekan çıkışı görüntülenen ve alkolü fazla kaçırdığı gözlenen ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen muhabirlerden birinin Hasan Can Kaya çıkışı karşısında verdiği tepkiyle adından söz ettirdi.

05.12.2024 10:01  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Bir mekan çıkışı görüntülenen İrem Derici'yi yardımcısı arabaya bindirmek istedi ama araca binmeden muhabirlerle sohbet etmeyi tercih etti.

"BENİ BİRİYLE YAKIŞTIRIN"

"Beni biriyle yakıştırın ve haber yapın tamam mı?" diyen İrem Derici Hasan Can yakıştırmasını duyunca kendini tutamadı. Muhabirin "Hasan Can Kaya" demesi üzerine Derici "Allah belanı vermesin" diyerek kızdı. İrem Derici bu tepkisi ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Derici daha sonra ise arabasına bindi ve oradan uzaklaştı.

İşte o anlardan kareler;

İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
İrem Derici'nin zor anları! Hasancan Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
İrem Derici\'nin zor anları! Hasan Can Kaya\'nın adını duyunca verdiği tepki bomba

Hasan Can Kaya, Sosyal Medya, İrem Derici, Magazin, Sanat, Müzik, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Veysi Karaman:
    tıromudur nedir belli değil 5 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Lut kavminden kaçmış .. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:05 Guardiola’dan Mourinho’ya çok konuşulacak sözler Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:45 Özgür Özel’den grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere gönderme Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme
14:41 Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
14:26 Esad rejimi, Doğu Guta’da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
14:19 Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak
14:13 Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay’ın son hali şaşkına çevirdi Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 10:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.