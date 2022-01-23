İrem Derici yolda kaldı

İrem Derici, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konsere giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Duruma isyan eden Derici, açıklama yaptı.

İrem Derici, "Kartepe'de bizi bekleyenler beklemeyin. Ne gidebildik, ne de dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm. Beyaz kürküm ve ayakkabılarım. Konseri 5 Şubat'a aldık. Günlerdir bugünü bekledim, psikolojim bozuldu. Gidemedik, dönemiyoruz da... Rezillik" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konser için özel aracıyla yola çıkan İrem Derici ve ekip arkadaşları karda mahsur kaldı.