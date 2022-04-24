Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı! - Son Dakika
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Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!

24.04.2022 13:34
Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!

Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal kumsal fotoğraflarıyla dikkat çekti. Fit fiziğiyle göz dolduran Ünal'ın kumsalda kalp yaparak yeni bir aşka yelken açtığı mesajı verdi.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar alıp çocuklarıyla birlikte Bali'ye yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017 yılında boşanmıştı.

Irmak Ünal, eylül sonunda Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya uçmuştu.

45 yaşındaki Irmak Ünal, Bali'ye yerleşme fikrini şöyle açıklamıştı: "Tek amacım kızım Kayla (10) ve oğlum Vadi'nin (7) daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum."

Irmak Ünal paylaştığı kumsal fotoğraflarıyla dikkat çekti. Fit fiziğiyle göz dolduran Ünal kumsalda kalp yaparak yeni bir aşka yelken açtığı mesajını verdi.

Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!
Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!
Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!
Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!
Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!
Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı!

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Irmak Ünal, Medya, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Irmak Ünal Aşkını Kumsala Yazdı! - Son Dakika


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