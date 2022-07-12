Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika
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Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

12.07.2022 11:48
Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yapıyor. Plajda sevgilisiyle romantik anlar yaşayan Karaca, bir ara Yapıcıoğlu ile dudak dudağa görüntülendi.

2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş ile 2019 yılında boşanan Işın Karaca, 3 yıldır 30 yaşındaki piyanist Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan 49 yaşındaki Karaca, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, iskelede romantik anlar yaşayan sevgililer birbirlerini öpücüklere boğdu. İlerleyen saatlerde birlikte denize giren ikili, Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

BOŞANDIKTAN 1 AY SONRA İLİŞKİYE BAŞLAMIŞTI

2019 yılının kasım ayında evliliğini tek celsede bitiren Işın Karaca, bir ay sonra Can Yapıcıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede yeni bir ilişkiye başladığı için hakkında ihanet iddiası çıkan Karaca, "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz" diyerek söylentilere son noktayı koymuştu.

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Işın Karaca, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi - Son Dakika


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