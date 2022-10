İskoçya'da etek giyen şarkıcı Sefo'dan kendisine "Türk olamadınız" diyen yazar Said Ercan'a sert sözler: Seni kudurtmaya devam edeceğim

Şarkılarıyla son zamanlarda gündemden düşmeyen Sefo, İskoçya'da etek giyerek poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, kısa sürede tepkilerin odağı oldu. Sefo, kendisine tepki gösteren yazar Said Ercan'a cevap verince ikili arasında gerginlik çıktı.

SEFO: DALLAMA, SENİ KUDURTMAYA DEVAM EDECEĞİM

Sefo'nun etekli fotoğrafına yorum yapan Said Ercan, "Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız" diyerek tepki gösterdi. Ercan'ın yorumuna cevap veren Sefo ise "O zaman İngilizce sayfa açmasaydın dallama. Yani sen ingilizceyi Türklere empoze etmeye çalışan bir İngiliz ajanısın. Seni dünyanın her yerinden kudurtmaya devam edeceğim" dedi.

SAİD ERCAN: BANA ETTİĞİ HAKARETLERE BAKIN

Genç şarkıcının kendisine verdiği cevabı Instagram hesabından yayınlayan Said Ercan, şu sözlerle sitem etti: "Neden hiç şaşırmıyorum! Hiç yanılmıyorum! Daha önce İstanbul'a Yunanca 'constatinopole' diyen bu kişiye eleştirmiştim dijital ailemize 'salak' demişti şimdi etek giydi diye tepkimi gösterdim bana ettiği hakaretlere bakın!"

"BENİ KUDURTACAKMIŞ, KİMSİN SEN REZİL"

Çok şımarttılar bunları, Türkiye'de kazanıp yurtdışında harcayan ve beni hedef gösteren bu şahıs hakkında yarın avukatım hakaret davası açacak! Dünyanın her yerinden beni kudurtacakmış! Kimsin sen rezil? Dünyanın her yeri senin olsun ben Anadolu'dan bu topraklarından dünyaya seslenmeye, küresel dünya düzenine karşı gelmeye devam edeceğim! Etekli şey sen önce büyüklerle nasıl konuşacağını öğreneceksin! Sonra da özür dilemeyi öğreneceksin! Ben senin gibi İngiliz kafalı küreselcileri yola getirmek için İngilizce hesap açtım! Ve bu kişiyi çağıran belediyeler artık hepinize tepki göstereceğim şimdiden söylemiş olayım!"