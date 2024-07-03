Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi - Son Dakika
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Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi

Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia\'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi

İspanya Kraliçesi Letizia'nın, Kral Felipe ile evliliğinin başlangıç yıllarında eski arkadaşı Jaime del Burgo ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Del Burgo, bu iddiaları desteklemek için sosyal medyada Letizia'nın hamilelik fotoğrafını paylaştı. İspanya kraliyet makamı iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bu skandal, İspanyol monarşisinin geleceği hakkındaki tartışmaları alevlendirdiği bir dönemde ortaya çıktı.

03.07.2024 17:31
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İddialara göre, İspanya Kraliçesi Letizia, Kral Felipe ile evliliğinin ilk yıllarında eski bir arkadaşı olan ve daha sonra eniştesi olacak olan Jaime del Burgo ile ilişki yaşadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA İDDİALRI GÜÇLENDİRDİ

Del Burgo, Letizia'nın evliliği öncesinde ve sonrasında da ilişkiyi sürdürdüklerini iddia ettiğini sosyal medyada bir hamilelik fotoğrafı paylaşarak destekledi. Bu iddialar, del Burgo'nun kraliyetle ilgili yeni bir kitapta yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

İspanya kraliyet makamı, del Burgo'nun iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Del Burgo ayrıca, İspanya'nın gizli servisinin kendisini beş yıl boyunca gözetim altında tuttuğunu ve İsviçre'deki evine baskın düzenlediğini iddia etti.

DEL BURGO KRAL VE KRALİÇENİN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Felipe ve Letizia'nın düğününde tanıklık eden del Burgo, Letizia'nın evlenmeden önce kendisinden ayrılmamasını istediğini iddia etti. Del Burgo daha sonra kraliçenin kız kardeşi Telma Ortiz ile evlendi ve çift iki yıl sonra boşandı.

İspanyol monarşisinin geleceği hakkında şüphelerin arttığı bir dönemde ortaya çıkan bu iddialar, eski Kral Juan Carlos'un mali işlerinin soruşturma altında olduğu ve Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın saltanatlarını sağlamlaştırmaya çalıştığı bir zamana denk geldi.

Letizia, son zamanlarda görünürlüğünü artırmış ve zihinsel sağlık konularına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinliklerde aktif rol almıştı.

Juan Carlos'un mali işlerinin soruşturulduğu dönemde, Felipe'nin 2014'te tahtı oğlu Felipe'ye devrettiği biliniyor.

İspanya Kraliçesi Letizia'nın, kocası Felipe ile evliliklerinin ilk yıllarında daha sonra eniştesi olacak arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
İspanya Kraliçesi Letizia'nın, kocası Felipe ile evliliklerinin ilk yıllarında daha sonra eniştesi olacak arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi

Kraliçe, İspanya, 3.Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ankara null: bizim devlet dairelerinde ne rezillikler var oooo bu neki 27 10 Yanıtla
    Serdar Erişen: Ne yedın ne içtın anlat 13 6 kamer tekeş: valide hanim devlet dairesinden emekli anladigim kadariyla! 9 7 ferhat eser: kamer bu ankara null etimeskutta şebek dikkate almayın fazla :)) 4 4 Ankara null: begeniye bak begeniye KAPAK OLUYOR SUREKLİİİİİ 3 4 Ankara null: ferhat ve kamer .... 4 1 Ahmet eren Kacmaz: KENDİSİ ÇOK TECRÜBELİ NE PERDELER AÇMIŞ KAPATMIŞ 0=))) 2 0

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