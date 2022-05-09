İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı - Son Dakika
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İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı

09.05.2022 22:18

Dönemin çok izlenen programlarından Çocuktan Al Haberi'nde iştahına düşkünlüğü ile bilinen ve yemek yemeye olan sevgisini anlatırken seyircilerini güldüren Çitos Efe'nin 11 yaşındaki büyümüş hali sevenlerini şaşkına çevirdi.

Yıllar önce televizyonların en popüler programlarından biri olan Çocuktan Al Haberi'nde yemek yemeğe olan olan aşkını sık sık ifade ederek seyircileri güldüren Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı

11 YAŞINA GİRDİ

Yarışmadaki sempatik tavırları Türkiye'nin sevgilisi olan ve iştahına düşkünlüğüyle biline Koçyiğit, şimdilerde 11 yaşına girdi.

İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı

BAKANLIK DURUMA EL ATMIŞTI

O dönem küçük yaşına rağmen büyük bir üne kavuşan Çitos Efe için bakanlık duruma el atmıştı. Bakanlığın müdahalesinin ardından ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, obezite konusunda küçük Efe'nin ailesine uyarıda bulunulmuştu.

İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
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Çocuktan Al Haberi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İştahına düşkünlüğüyle bilinen Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı - Son Dakika


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