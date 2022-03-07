İstanbul'u Terk Ediyor! Bakın Nereye Yerleşiyor - Son Dakika

İzmir'i seçme nedeni sorulan şarkıcı, "İzmir'i çok seviyorum. İnsanları olsun, ortamın enerjisi olsun sevdiğim bir yer. İstanbul artık çok zor bir yer oldu. Şansı, imkanı olan İstanbul'dan kırsala şöyle bir gitsin. İzmir'de tarım yapacağım. Kafamda var bazı planlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DERTLERİNİ ANLATACAĞIM"

Yeni şarkının birkaç gün içinde dinleyicilerle buluşacağını söyleyen Yusuf Güney, "Mesajlar içeren, ülkemizin dertlerini anlatan, sıkıntılarını anlatan güzel, eğlenceli bir şarkı olacak. İnsanların beğeneceğine eminim. Değişik bir klip çekeceğiz. Şarkıdan daha önemli olacak. Anlatımlı olarak, ülkece rahatsız olduğumuz konuları dile getireceğiz" dedi.

YABANCI PLAKALI LÜKS ARACI DİKKAT ÇEKTİ

Astral seyahat açıklamalarıyla uzun bir süre gündemden düşmeyen Yusuf Güney, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Arada bir gidip geliyorum öyle. Karantina yok, kısıtlama yok" diyerek esprili bir açıklama yaptı. Güney, röportaj sonrası yabancı plakalı lüks otomobiline binerek oradan ayrıldı.