Kostüm yönetmeni Elif Domaniç'in, kendi tasarladığı "yatak odası" adı verilen çalışmalarının giyildiği, "çatışma" konseptiyle hazırladığı partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.
Partide Elif Domaniç'in tasarladığı kıyafetleri giyen erkek dansçıların performansı ise dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dansçıların figürleri partiye gelenlerin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
İŞTE MAGAZİN DÜNYASINA DAMGA VURAN PARTİDEN KARELER...
Son Dakika › Magazin › İstanbul'da Sıra Dışı Parti! Olay Fotoğraflar... - Son Dakika