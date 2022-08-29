Ünlü Borsacıya Eski Çalışanından Şok Suçlama! 28 Yıl Hapsi İsteniyor

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet ve Ailenin Korunması bürosunca düzenlenen iddianamede 2022 yılı Mart ayında Sarıyer'de meydana geldiği ileri sürülen olayda savcılık, iddia, ikrar, kaçamaklı ikrar, ifade sahibi beyanları, resimler, mesajlar, nüfus ve sabıka kaydı, diğer bilgi ve belgeleri delil olarak gösterdi.

S.İ adlı kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianamede S.İ.'nin şikayet dilekçesi ve savcılık ifadesine yer verilerek, cinsel saldırı iddiası şöyle anlatıldı.

12 YIL ÖNCE TANIŞTIK

S.i. henüz 21 yaşında iken borsacı Nihat Ö. ile 12 yıl önce tanıştığını, ve kendisini ikna ederek otele götürüp tecavüz ettiğini ileri sürdü. Şüpheli Nihat Ö.'nün kendisine "kimseye söylersen seni öldürürüm, sen benim karımsın, ailene zarar veririm" diyerek tehdit ettiğini iddia eden S.İ., 1 yıl kadar görüşmediklerini, Nihat Ö.'nün tekrar kendisini araması üzerine 6 yıl kadar iş yerinde çalıştığını anlattı.

OFİSİNDE SALDIRDI

İş yerinde Nihat Ö.'nün kendisini dövdüğünü, korktuğu ve şüphelinin tehdit etmesi nedeniyle rapor almadığını belirten S.İ. en son 2022 yılı Mart ayında ofisine gittiğini ifadesinde anlattı. Nihat Ö.'nün burada kendisine şiddet uygulayarak tecavüz ettiğini anlatan S.İ., devam eden şiddeti avukat Z. A.'nın ayırdığını, iş yeri muhasebe müdürünün kendisini sakinleştirdiğini belirtti. Nihat Ö.'nün o gün kendisine zorla 25 bin TL'lik senet imzalattığını iddia eden S.İ., kendisinde fotoğraflarının olduğunu, bugüne kadar korktuğu için şikayetçi olmadığını söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

S.İ., Nihat Ö.'nün sürekli kendisini takip ettiğini, kendisine cinsel saldırıda bulunan, hakaret ve tehdit eden şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu ifadesinde söyledi. S.İ.'nin avukatı ise genç kadının yaralanmasına ilişkin resimleri savcılığa verdi.

DÜZENİ BOZDUĞU İÇİN İŞİNE SON VERİLDİ

İddialarla ilgili savcılıkça ifadesi alınan şirket çalışanı Ö.Ö., S.İ.'nin Nihat Ö.'nün şirketlerinden bir tanesinde 3 yıl sekreter olarak çalıştığını, uygun olmayan davranışlarının olduğunu, açık saçık giyindiğini, sürekli olarak cinsel içerikli espriler yaptığını ve düzeni bozduğunu için işine son verildiğini anlattı.

Şirket çalışanı ayrıca S.İ.'nin mart ayında Nihat Ö.'nün şirketine gelerek, agresif tavırlar sergileyip senet karşılığı borç para aldığını ve şüpheli ile şikayetçi arasında, karşılıklı olarak birbirlerine ağır sözler söylediklerini, aralarında ilişki olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BASKI YAPTI

İddianamede şikayetçi S.İ.'nin komşusu K.B.'nin ifadesine de yer verildi.S.İ. ile aynı binada oturduğunu söyleyen K.B., şüpheliyi tanımadığını, genç kadının birçok defa şüpheliden dayak yediğini, tehdit ettiğini ve ilişkiye girmeye zorladığını bildiğini ve korktuğu için şüpheliden şikayetçi olmadığını anlattı. Nihat Ö.'nün şikayeti üzerine S.İ.'nin tutuklanıp 20 gün cezaevinde kaldığını söyleyen K.B., "Nihat Ö.'yü telefonla arayarak S.İ.'ye çok çektirdiğini, içeri attırdığını, haksızlık ettiğini, şikayetinden vazgeçmesini istediğimi söyledim. Şüpheli de S.İ.'nin ifadesini değiştirmesi halinde kendisini dışarıya çıkartacağını söyledi" dedi.

"BANA ŞANTAJ YAPTI" İDDİASI

Nihat Ö. ise savunmasında, şirketler sahibi olduğunu iddiaların gerçek dışı ve uydurma olduğunu, S.İ.'yi uzun zaman önce tanıdığını belirterek, kendi rızası dahilinde birkaç defa cinsel birliktelik yaşadıklarını söyledi., S.İ.'nin sürekli kendisini aradığını, borç istemesi üzerine senet karşılığı 25 bin TL borç para verdiğini savunmasında anlatan Nihat Ö., S.İ.'nin kendisine ve başkasına şantajlar yaptığını, bu nedenle şikayetlerinin bulunduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Savcılık iddianamede S.İ.'nin darp nedeniyle yaralanmasına ilişkin rapor aldırmaması sebebiyle, yaralamanın basit tıbbi müdahaleyle yaralanma kapsamında değerlendirildiği, şüpheli hakkında hakaret suçundan ifadesinde ve dilekçelerinde hakarete ilişkin herhangi bir delile rastlanılmadığı belirtti.

28 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Nihat Ö.'nün bu şekilde, müştekiyi suç tarihinde odasında zorla alıkoyarak cinsel amaçlı alıkoyma, nitelikli cinsel saldırı, öldüreceğini söylemek suretiyle tehdit, dövmek suretiyle yaralama suçlarını işlediği belirtilerek 14 yıl 10 aydan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Nihat Ö. önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.