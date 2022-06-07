İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor - Son Dakika
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İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor

07.06.2022 14:43
İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor

6 Nisan'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapıyor. Kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerinin iyice düşmesi üzerine projenin 11. bölümde bitmesine karar verildi.

TV8'nin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği, başrollerinde de Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ile Olgun Toker'in yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden kötü haber geldi.

FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalla 13 bölümlük anlaşması olan dizinin reytinglerde iyice düşünce 11. bölümde final yapma kararı alındı. 9. bölümü yayınlanan dizinin ekran macerasını ne zaman noktalayacağı ise henüz belli değil.Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü 6 Nisan'da izleyiciyle buluşmuştu.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK'UN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Müge Uğurlar'ın üstlendiği dizide aynı dönemde hamile alan Meryem ve Defne arasındaki hikaye anlatılıyor. Yıllar önce yaşadığı tecavüzün ardından hamile kalan ve evde doğum yaptığı için bir daha çocuğu olmayan Meryem, evinde çalıştığı Defne'nin çocuğunu kaçırmak için hamile numarası yapıyor.

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Annenin Sırrıdır Çocuk, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstenilen reytingi yakalamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümde final yapıyor - Son Dakika
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